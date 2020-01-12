В Ивано-Франковске установили рождественский рекорд (ВИДЕО) 12.01.2020 13:00 В Ивано-Франковске жители и гости города установили рекорд Украины, собрав на праздничном шествии максимальное количество рождественских звезд - 660, сообщает Укринформ . Достижения зафиксировала ... подробнее →

Скандальную MARUV обокрали в центре Киева 12.01.2020 12:00 В субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким, сообщает НВ . Об этом ... подробнее →