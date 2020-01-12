Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 12.01.2020 14:00 ОВЕН У Овнов марта благоприятно и активно пройдет вся неделя. В эти дни вы ловко расправитесь со многими делами и проблемами. Да еще и окружающим с удовольствием дадите пару-тройку дельных советов. ... подробнее →

В Ивано-Франковске установили рождественский рекорд (ВИДЕО) 12.01.2020 13:00 В Ивано-Франковске жители и гости города установили рекорд Украины, собрав на праздничном шествии максимальное количество рождественских звезд - 660, сообщает Укринформ . Достижения зафиксировала ... подробнее →