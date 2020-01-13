В Саудовской Аравии неожиданно выпал снег

13.01.2020 17:00

В жаркой Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Правда, он засыпал только северные регионы королевства, сообщает Телеканал новостей «24» . Так, снег выпал на приграничном с Иорданией ... подробнее →

На Донбасс доставили 20 тонн гумпомощи из Европы

13.01.2020 16:00

В Краматорск 13 января доставили 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, собранной в Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии, сообщает ОстроВ . В состав гуманитарного груза вошли медицинское ... подробнее →

Японский миллиардер ищет девушку для совместного полета на Луну

13.01.2020 15:00

Эпатажный японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил найти девушку для совместного полета на ракете SpaceX на Луну, сообщает Телеканал новостей «24» . Об этом Маэдзава написал на своей ... подробнее →

В США состоялась "репетиция Оскара"

13.01.2020 14:00

В США состоялась 25-я церемония вручения наград Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады, которую часто называют "репетицией Оскара", сообщает сайт #Буквы . Лауреатами Critics' ... подробнее →

На турнире в Турции подрались украинские и грузинские борцы (ВИДЕО)

13.01.2020 13:00

На международном турнире по вольной борьбе в Турции полуфинальный поединок между украинцем Хасаном Закариевым и грузином Зурабом Эрбоцанашвили перерос в массовую драку, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

Украина перешла на новый стандарт банковских счетов

13.01.2020 12:00

С 13 января в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Переход на стандарт IBAN длился с 5 августа 2019 года. До 12 января банки ... подробнее →

Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе

13.01.2020 11:00

Правозащитная организация Донбасс SOS опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 13.01 с. Зайцево Бахмутского района ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 января

13.01.2020 10:00

Сегодня утром, 13 января, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 января объем пассажиро-транспортного потока, по ... подробнее →

"Президент" Абхазии подал в отставку из-за протестов

13.01.2020 09:00

"Президент" Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ . Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия ... подробнее →

Полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой

13.01.2020 08:00

12 января полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой. Об этом  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции. "В состав группы в целом входило семь ... подробнее →

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