В США состоялась 25-я церемония вручения наград Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады, которую часто называют "репетицией Оскара", сообщает сайт #Буквы . Лауреатами Critics' ... подробнее →

Эпатажный японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил найти девушку для совместного полета на ракете SpaceX на Луну, сообщает Телеканал новостей «24» . Об этом Маэдзава написал на своей ... подробнее →

В Краматорск 13 января доставили 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса, собранной в Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии, сообщает ОстроВ . В состав гуманитарного груза вошли медицинское ... подробнее →

В жаркой Саудовской Аравии неожиданно выпал снег. Правда, он засыпал только северные регионы королевства, сообщает Телеканал новостей «24» . Так, снег выпал на приграничном с Иорданией ... подробнее →

Украина перешла на новый стандарт банковских счетов 13.01.2020 12:00 С 13 января в Украине используются только банковские счета международного стандарта IBAN, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Переход на стандарт IBAN длился с 5 августа 2019 года. До 12 января банки ... подробнее →

Опубликован график работы мобильных отделений Ощадбанка на Донбассе 13.01.2020 11:00 Правозащитная организация Донбасс SOS опубликовала график работы мобильных отделений Ощадбанка вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 13.01 с. Зайцево Бахмутского района ... подробнее →