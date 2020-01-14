Фильм "Джокер" получил 11 номинаций на Оскар

14.01.2020 17:00

В Голливуде объявлены номинанты 92-й кинопремии Оскар. Наибольшее количество номинаций получил "Джокер" - создатели фильма могут взять 11 наград из 24 возможных. Его конкурентами станут "Однажды в... ... подробнее →

Утром 15 января в ОРДО отключат теле- и радиовещание

14.01.2020 16:00

«Министерство связи ДНР» сообщило, что 15 января в период с 02:00 до 12:00 будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. На время профилактики ... подробнее →

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

14.01.2020 15:00

С сегодняшнего дня, 14 января, компания Microsoft останавливает обслуживание операционной системы Windows 7. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает UkraNews . Так, сообщается, что ... подробнее →

Руководство ГНС в Одесской области лишилось кресел из-за коррупционного скандала

Сергей Верланов 14.01.2020 14:00

Все руководство Государственной налоговой службы Одесской области отстранили от исполнения обязанностей, сообщает 5 канал . Это связано с разоблачением и. о. начальника Главного управления в ... подробнее →

Разумков рассказал, на сколько повысят зарплаты нардепам

14.01.2020 13:00

Зарплаты народных депутатов проиндексируют в соответствии с ростом прожиточного минимума, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании во вторник, 14 января, передает Корреспондент.net . ... подробнее →

В Иране арестовали виновных в катастрофе самолета МАУ

14.01.2020 12:00

В Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном. Такое заявление 14 января сделал представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили, сообщает ... подробнее →

В Украине запустили сайт для бесплатной правовой помощи переселенцам

14.01.2020 11:00

В Украине переселенцы могут получить бесплатную правовую помощь. Для этого запустили специальный сайт , сообщает Cxid.info . На сайте системы предоставления бесплатной правовой помощи отмечается, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 января

14.01.2020 10:00

Сегодня, 14 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 января линию ... подробнее →

Уайлдер и Фьюри "сразились" взглядами и словами

14.01.2020 09:00

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели первую битву взглядов перед своим реваншем, сообщает Корреспондент.net . Боксеры провели пресс-конференцию, а после - ... подробнее →

В Киеве из-за прорыва теплотрассы затопило ТРЦ "Ocean plaza" (ВИДЕО)

14.01.2020 08:00

Вечером 13 января в Голосеевском районе города Киева на ул.Антоновича, 174, из-за прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия, передает Цензор.НЕТ . В результате, в созданное отверстие ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх