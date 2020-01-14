Фильм "Джокер" получил 11 номинаций на Оскар 14.01.2020 17:00 В Голливуде объявлены номинанты 92-й кинопремии Оскар. Наибольшее количество номинаций получил "Джокер" - создатели фильма могут взять 11 наград из 24 возможных. Его конкурентами станут "Однажды в... ... подробнее →

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 14.01.2020 15:00 С сегодняшнего дня, 14 января, компания Microsoft останавливает обслуживание операционной системы Windows 7. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает UkraNews . Так, сообщается, что ... подробнее →