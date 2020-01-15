Курс историко-патриотических лекций "Уроки Победы" со второго полугодия будет введен в школьную программу общеобразовательных учреждений "ДНР" в связи объявлением 2020-го Годом Великой Победы. Об этом ... подробнее →

Кабинет министров отказался от коэффициентов и определил размеры должностных окладов для руководителей государственных органов и их заместителей, информирует Цензор.НЕТ . Такое решение правительство ... подробнее →

УЕФА на своем официальном сайте объявил символическую сборную 2019 года. Команду выбрали болельщики путем голосования на сайте УЕФА, сообщает Телеканал новостей «24» . За полтора месяца, ... подробнее →

Компания Microsoft выпустила очередное ежемесячное обновление для операционной системы Windows 7, сообщает IXBT.COM . Поскольку 14 января официальная бесплатная поддержка Windows 7 для обычных ... подробнее →

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ОРЛО 15.01.2020 12:00 В Луганске заявили об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению. Об этом сообщает сайт "Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности", ... подробнее →