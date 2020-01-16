Путин назначил нового премьер-министра России16.01.2020 16:30
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ, сообщает РБК-УКРАИНА . В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить ... подробнее →
"Плохие парни" Уилл Смит и Мартин Лоуренс пригласили украинцев в кино (ВИДЕО)16.01.2020 16:00
Знаменитые "копы-напарники" – голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Видео опубликовано на канале B&H Film Distribution Company в ... подробнее →
Пушилин сходил в кино с Ходаковским16.01.2020 15:00
Создатель террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский был замечен рядом с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным на просмотре пропагандистского российского фильма про бои за Донецкий ... подробнее →
"Бавария" хочет купить защитника "Шахтера" за 25 млн евро16.01.2020 14:00
"Бавария" нацелилась на приобретение защитника Додо и уже начала переговоры с "Шахтером", сообщает football.ua . Мюнхенский клуб предложил за бразильского фулбека 25 млн евро. Однако эта сумма не ... подробнее →
В Индонезии из-за глобального потепления затонули два острова16.01.2020 13:00
В Индонезии из-за подъема воды в океане полностью затонули два безлюдных острова, один из которых был частью национального парка, сообщает Телеканал новостей «24» . Кроме того, в ... подробнее →
Гончарук ответил на "кассетный скандал" видеообращением (ВИДЕО)16.01.2020 12:00
Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что появление в сети записей разговоров с его участием является кампанией против него лично и президента Владимира Зеленского в частности, сообщает Телеканал ... подробнее →
В «ДНР» проведут верификацию пенсионеров16.01.2020 11:00
С 1 февраля по 30 мая 2020 года в "ДНР" пройдет верификация пенсионеров, сообщает Cxid.info . Каждый пенсионер должен лично прийти в пенсионный фонд и предоставить определенный пакет документов. От ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 января16.01.2020 10:00
Сегодня, 16 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 января линию ... подробнее →
Гончарук попал в "кассетный скандал" (АУДИО)16.01.2020 09:00
В сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан", передает УНН . Отметим, что запись появилась ... подробнее →
Путин нашел замену Медведеву16.01.2020 08:00
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает Би-би-си . "Президент Владимир Путин ... подробнее →
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