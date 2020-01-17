Несмотря на то, что значительное число участников песенного конкурса Евровидение-2020 еще неизвестно, букмекеры уже делают первые ставки на победу той или иной страны, сообщает Politeka.net . ... подробнее →

В Киеве решили избавиться еще от одного пережитка советского прошлого – «агрессивных» турникетов в метро. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает ... подробнее →

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) узнала соперницу в финале хардового Премьера в Аделаиде, сообщает SportUa . 19-летняя украинка сразится за титул против лидера мирового рейтинга ... подробнее →

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове боевика оккупационных сил РФ, сообщает НВ . Как сообщили в ведомстве, в 2014 году злоумышленник по собственной инициативе присоединился к ... подробнее →

Пушилин сделал заявление по украинским паспортам 17.01.2020 13:00 Денис Пушилин в интервью журналистам сообщил, что власти "ДНР" пока не рассматривают запрета на использование украинского паспорта на территории "республики", сообщают СМИ сепаратистов. «У нас ... подробнее →

Рада приняла закон о бесплатном питании детей переселенцев 17.01.2020 12:00 Народные депутаты поддержали проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц (№0930) – во втором ... подробнее →

В Минобороны объяснили, кто попадет под весенний призыв 17.01.2020 11:00 Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Украины ... подробнее →