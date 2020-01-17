В Харькове задержали диверсанта из «ЛНР»17.01.2020 17:00
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове боевика оккупационных сил РФ, сообщает НВ . Как сообщили в ведомстве, в 2014 году злоумышленник по собственной инициативе присоединился к ... подробнее →
Ястремская в финале WTA Adelaide сразится с первой ракеткой мира17.01.2020 16:00
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) узнала соперницу в финале хардового Премьера в Аделаиде, сообщает SportUa . 19-летняя украинка сразится за титул против лидера мирового рейтинга ... подробнее →
В киевском метро установят "вежливые" турникеты17.01.2020 15:00
В Киеве решили избавиться еще от одного пережитка советского прошлого – «агрессивных» турникетов в метро. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает ... подробнее →
Букмекеры сделали первые прогнозы на Евровидение-202017.01.2020 14:00
Несмотря на то, что значительное число участников песенного конкурса Евровидение-2020 еще неизвестно, букмекеры уже делают первые ставки на победу той или иной страны, сообщает Politeka.net . ... подробнее →
Пушилин сделал заявление по украинским паспортам17.01.2020 13:00
Денис Пушилин в интервью журналистам сообщил, что власти "ДНР" пока не рассматривают запрета на использование украинского паспорта на территории "республики", сообщают СМИ сепаратистов. «У нас ... подробнее →
Рада приняла закон о бесплатном питании детей переселенцев17.01.2020 12:00
Народные депутаты поддержали проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц (№0930) – во втором ... подробнее →
В Минобороны объяснили, кто попадет под весенний призыв17.01.2020 11:00
Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр обороны Украины ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 января17.01.2020 10:30
Сегодня, 17 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 января линию ... подробнее →
Гончарук написал заявление об отставке17.01.2020 10:00
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал в Facebook, сообщает РБК-УКРАИНА . Гончарук отметил, что передал свое заявление президенту Владимиру Зеленскому с правом ... подробнее →
В Минске согласовали еще один участок для разведения войск на Донбассе17.01.2020 09:00
На переговорах в Минске представители Украины и России обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе, но согласовать смогли только один. Об этом hromadske сообщили два источника в ... подробнее →
Сенат США начал процедуру импичмента Дональда Трампа17.01.2020 08:00
16 января в Сенате официально объявили статьи обвинений Дональда Трампа: злоупотребление президентской властью и препятствование расследованию Конгресса по поводу импичмента, сообщает Телеканал ... подробнее →
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