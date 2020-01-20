Британский интернет-магазин открыл вакансию на "работу мечты"20.01.2020 17:00
Интернет-магазин OnBuy.com ищет сотрудника на "работу мечты". В объявлении о вакансии говорится, что работник безвозмездно получит 50 тысяч фунтов стерлингов, которые может смело тратить на покупку ... подробнее →
Скандальная Неля Штепа отсудила у Украины 3,6 тыс. евро компенсации20.01.2020 16:00
Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3,6 тыс. евро компенсации за ... подробнее →
Стал известен заработок МакГрегора за 40 секунд боя с "Ковбоем"20.01.2020 15:00
Стал известен общий заработок Конора МакГрегора в бою с Дональдом Серроне (Ковбоем) в рамках UFC 246. Как сообщает Lad Bible, поединок с американцем принес МакГрегору 78 миллионов долларов, передает ... подробнее →
ПФУ назвал средний размер пенсии в Украине20.01.2020 14:00
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсий и количестве пенсионеров в стране, сообщает Телеканал новостей «24» . По состоянию на 1 января 2020 года в Украине ... подробнее →
В Украине подорожала регистрация автомобилей20.01.2020 13:00
Украинцам, которые купили автомобиль, требующий первую регистрацию, теперь придется платить больше сбора пенсионного страхования, чем раньше. Причина этого заключается в увеличении прожиточного ... подробнее →
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 20 по 26 января20.01.2020 12:00
Донецкая область: 20.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 21.01 г. Авдеевка ул. Коммунальная, 1; 22.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 23.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 24.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 25.01-26.01. ... подробнее →
Зеленский почтил память погибших "киборгов" (ВИДЕО)20.01.2020 11:00
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти "киборгов", погибших во время героической обороны Международного аэропорта "Донецк". Об этом сообщает Офис президента, передает ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска утром 20 января20.01.2020 10:00
Сегодня, 20 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 января линию ... подробнее →
Депутат Госдумы РФ "присоединил" ОРДЛО к России (ВИДЕО)20.01.2020 09:00
Депутат Государственной Думы России от аннексированного Крыма Андрей Козенко убежден, что ОРДЛО являются "особыми субъектами" РФ. Видео с комментарием российского политика опубликовано на ... подробнее →
В Запорожье отменили спектакль с участием российских актеров20.01.2020 08:00
Показ постановки "Идея Фикс" не состоится из-за того, что российских артистов не пропустили на территорию Украины пограничники. Об этом сообщает на своей странице в Facebook компания-организатор ... подробнее →
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