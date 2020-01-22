Мариупольскую пенсионерку осудили за сепаратистские призывы в соцсетях 22.01.2020 16:00 Жительницу Мариуполя осудили за разжигание ненависти и сепаратизм в Интернете, сообщает Сайт города Мариуполя . Перед судом предстала пенсионерка, инвалид 3 группы. В 2014-ом году женщина активно ... подробнее →

Неизвестные продают украденные фото Шумахера за 1 млн фунтов 22.01.2020 15:00 Фотографии известного автогонщика Михаэля Шумахера, сделанные в его доме и украденные неизвестными, пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Со времени инцидента ... подробнее →