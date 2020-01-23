Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация

23.01.2020 17:00

В январе Верховная Рада внесла изменения в налоговый кодекс, которые повышают предельные объемы доходов физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и способствуют деофшоризации экономики. Эксперты заявляют, ... подробнее →

Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?

23.01.2020 16:00

В 2020 году украинцев ждет немало изменений: от роста зарплат – к новым номерным знакам на авто. Часть из них вступила в силу уже с 1 января, еще ряд запланирован на ближайшие месяцы. О главных ... подробнее →

Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы

23.01.2020 15:00

С 20 января зрители спутниковых антенн потеряют доступ к 23 украинским каналам. Их сигнал будет закодирован. Почти шести миллионам украинцев придется либо платить за просмотр, либо искать ... подробнее →

Украинская прыгунья в высоту дисквалифицирована за употребление допинга

23.01.2020 14:00

Украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга, сообщает Корреспондент.net . В допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный ... подробнее →

Луганский университет-переселенец снова "сменит прописку"

23.01.2020 13:30

Исполняющий обязанности Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук провел переговоры с руководителями Луганского национального университета имени Тараса Шевченко (Старобельск) о перемещении в ... подробнее →

Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?

23.01.2020 13:00

В конце года президент Владимир Зеленский поручил правительству снизить тарифы на тепло и горячую воду для украинцев. В ответ Кабмин утвердил постановление, позволяющее местным предприятиям уменьшить ... подробнее →

Стали известны результаты электронной переписи населения Украины

23.01.2020 12:30

Согласно данным так называемой электронной переписи, население Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, передает ICTV. Большую часть ... подробнее →

В Ровенской области обнаружили "залежи" водорода

23.01.2020 12:00

Ученые Национальной академии наук Украины нашли природный водород в земных недрах Ровенской области, сообщает сайт ЭлектроВести . Как отметил академик-секретарь Отделения наук о Земле Национальной ... подробнее →

На Донбассе нашли пропавшую без вести гражданку Германии

23.01.2020 11:00

В Донецкой области на линии разграничения правоохранители спасли гражданку Германии, которая проживает в Киеве и пропала без вести больше месяца назад, передает Cxid.info . Как сообщает пресс-служба ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 января

23.01.2020 10:00

Сегодня, 23 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 января линию ... подробнее →

Вирус в Китае: 570 заболевших, 17 умерших, город Ухань изолирован

23.01.2020 09:00

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV людей по всему Китаю выросло до 570, количество погибших не изменилось и составляет 17 человек, сообщает Корреспондент.net . Большинство случаев заражения ... подробнее →

В честь защитников Донецкого аэропорта "Укрпочта" выпустила марку и конверт

23.01.2020 08:00

ГП "Укрпочта" выпустила конверт с маркой "Они выстояли, не выдержал бетон!", посвященные защитникам Донецкого аэропорта и матерям погибших "киборгов", информирует Цензор.НЕТ Торжественное ... подробнее →

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