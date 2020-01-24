В Мариуполе почтили память погибших во время обстрела "Восточного"24.01.2020 17:00
Сегодня мариупольцы почтили память земляков, погибших во время обстрела со стороны "ДНР" 24 января 2015 года, сообщает Depo.Донбасс . В честь погибших провели митинг-реквием возле памятного знака. ... подробнее →
В "ДНР" озвучили новые тарифы на электроэнергию для населения24.01.2020 16:00
Так называемое "правительство" "ДНР" повысило тарифы на электрическую энергию для населения на 30 %, сообщает ОстроВ . Повышение в "ДНР" аргументируют тем, что надо "улучшить ситуацию на ... подробнее →
НБУ выпустил монету, посвященную году Крысы24.01.2020 15:00
Памятная монета, посвященная году Крысы, одному из животных, которым начинается двенадцатилетний цикл восточного календаря, вводиться в оборот Нацбанком Украины с 27 января, - сообщает ОстроВ . На ... подробнее →
Хирн назвал дату и место следующего боя Усика24.01.2020 14:00
Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что поединок украинца Александра Усика против экс-претендента на титул чемпиона британца Дерека Чисоры фактически согласован, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban24.01.2020 13:00
Служба безопасности Украины заявила, что на предмет незаконного посещения аннексированного Крыма артистами проверяет только граждан России. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета ... подробнее →
ООН привезла в ОРДЛО более 100 тонн гумпомощи24.01.2020 12:00
ООН отправила на неподконтрольную часть Донбасса 12 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом, сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Корреспондент.net . "Через КПВВ ... подробнее →
Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине24.01.2020 11:00
Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит и шестой, сообщает РБК-УКРАИНА . Так, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 января24.01.2020 10:00
Сегодня, 24 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 января линию ... подробнее →
В Болгарии трех россиян обвинили в использовании "Новичка"24.01.2020 09:00
Прокуратура Болгарии подозревает трех россиян в покушении на убийство владельца оружейного завода Емилияна Гебрева, которого в 2015 году отравили "Новичком". Об этом сообщает прокуратура Болгарии, ... подробнее →
Скандальная Штепа хочет снова стать мэром Славянска24.01.2020 08:00
Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, планирует баллотироваться на эту должность снова, передает Цензор.НЕТ . "Те, ... подробнее →
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