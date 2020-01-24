СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban 24.01.2020 13:00 Служба безопасности Украины заявила, что на предмет незаконного посещения аннексированного Крыма артистами проверяет только граждан России. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета ... подробнее →

Синоптики окончательно "отменили" зиму в Украине 24.01.2020 11:00 Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит и шестой, сообщает РБК-УКРАИНА . Так, ... подробнее →