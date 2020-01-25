В субботу, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения, ему исполнилось 42 года, сообщает Корреспондент.net . Зеленского уже поздравила его супруга и президент ... подробнее →

Один из создателей проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в ближайшее время запустит новый проект, который получил название «Битва престолов». Все участники нового реалити-шоу ... подробнее →

Издание BNO News опубликовало онлайн-карту распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV, сообщает Телеканал новостей «24» . На ней в реальном режиме времени можно ... подробнее →

Основная часть сезона в Премьер-лиге закончится 16 мая, а матчи плей-офф состоятся 20 и 24 мая, сообщил официальный сайт УПЛ, передает football.ua . "В целях обеспечения оптимальных условий для ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 января 25.01.2020 11:00 Сегодня, 25 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 января, через ... подробнее →

20 человек погибли в результате мощного землетрясения в Турции 25.01.2020 10:00 По меньшей мере 20 человек погибли и около 1015 получили ранения в результате мощного землетрясения на востоке Турции, которое произошло вечером 24 января в 20:55 по местному времени, сообщает ИА ... подробнее →

Штаб ООС определил три новые точки разведения войск на Донбассе 25.01.2020 09:30 Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств ... подробнее →