Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020" 26.01.2020 18:00 Букмекеры считают фаворитом конкурса "Евровидение-2020", который состоится в Роттердаме, Италию с вероятностью победы в 7%. Об этом сообщает eurovisionworld.com, информирует Depo.ua . Серьезным ... подробнее →

"Шахтёр" начал год с победы над "Лехом" 26.01.2020 16:00 Донецкий "Шахтёр" в дебютном контрольном матче года переиграл польский "Лех", сообщает UA-Футбол . "Горняки" на протяжении поединка создали немало голевых моментов, но поразили ворота соперников ... подробнее →