Вкладчикам банков на оккупированных территориях выплатят возмещение

27.01.2020 17:00

Вкладчикам банков, зарегистрированных на оккупированных территориях выплатят возмещение, поскольку вступает в силу соответствующий документ Фонда гарантирования вкладов физических лиц, - сообщает ... подробнее →

Вблизи КПВВ на Донбассе оборудуют три опорные больницы

27.01.2020 16:00

В трех городах Донетчины, расположенных неподалеку от контрольных пунктов въезда-выезда, появятся опорные больницы, сообщает MRPL.CITY . Речь идет о больницах в Бахмуте, Волновахе и Селидово. Сейчас ... подробнее →

Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 27 января по 2 февраля

27.01.2020 15:00

График работы мобильных отделений Сбербанка вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 27.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 28.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 29.01 г. Бахмут, ул. Мира, 50; ... подробнее →

В Киеве загорелось здание Минкульта

27.01.2020 14:00

В Киеве в помещении Министерства культуры, молодежи и спорта произошел пожар, сообщает РБК-Украина . В сообщении столичного главка ГСЧС на странице в соцсети Фейсбук отмечается, что пожар возник в ... подробнее →

Нацбанк представил новую банкноту 200 гривень

27.01.2020 13:00

Нацбанк представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля. Фото новой банкноты обнародовала пресс-служба НБУ, сообщает Корреспондент.net . "По ... подробнее →

Xiaomi выпустила «женскую» Bluetooth-клавиатуру

27.01.2020 12:00

Xiaomi выпустила новую Bluetooth-клавиатуру Luofei, главной особенностью которой, несомненно, является ее цветовое решение, сообщает Хвиля . Выполненная в стиле ретро-пишущей машинки клавиатура имеет ... подробнее →

Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях

27.01.2020 11:00

Американская певица Билли Айлиш стала победительницей в четырех главных номинациях музыкальной премии Грэмми — лучший новый исполнитель, запись года, альбом года и песня года, сообщает НВ . ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 января

27.01.2020 10:00

Сегодня, 27 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 января линию ... подробнее →

Билл Гейтс пожертвовал 5 миллионов долларов на борьбу с вирусом 2019-nCoV

27.01.2020 09:00

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять млн долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в ... подробнее →

Легендарный американский баскетболист погиб при крушении вертолета

27.01.2020 08:00

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в авикатастрофе, сообщает Корреспондент.net . Брайант находился на борту вертолета, который потерпел крушение в Калифорнии. Вертолёт упал в ... подробнее →

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