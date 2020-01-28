В Украине стартовали продажи безрамочного "бюджетника" Huawei Y6s

28.01.2020 17:00

Компания Huawei представила в Украине новый бюджетный смартфон Huawei Y6s с обновленным дизайном и увеличенным объемом памяти, сообщает ITC.UA . Модель основана на восьмиядерном процессоре MediaTek ... подробнее →

Свитолина поднимется в рейтинге WTA после Australian Open

28.01.2020 16:30

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшит свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и поднимется на четвертое место после завершения турнира Большого шлема Australian Open, ... подробнее →

Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"

28.01.2020 15:30

В рамках эксклюзивной прямой трансляции 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар"® в ночь с 9 на 10 февраля на канале "Украина" пройдет праздничный марафон, сообщает ДС . ... подробнее →

В "ЛНР" мать восьмерых детей задержали за "измену родине"

28.01.2020 14:00

В "ЛНР" задержали мать восьмерых детей, обвинив ее в "шпионаже" в пользу Украины и "измене родине". Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МГБ", сообщает ОстроВ . Отмечается, что ... подробнее →

Стали известны города, где будут базироваться сборные-участницы Евро-2020

28.01.2020 13:00

Все команды, которые обеспечили себе участие в Евро-2020, определились с городами, в которых они будут базироваться во время турнира, сообщает "Футбол 24" . База национальной команды Украины будет в ... подробнее →

Уволенный Труба подал в суд на Зеленского

28.01.2020 12:00

Бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского, сообщает Телеканал новостей «24» . Он требует признать ... подробнее →

Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH17

28.01.2020 11:00

Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска утром 28 января

28.01.2020 10:00

Сегодня, 28 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 января линию ... подробнее →

Сегодня начнется кодирование 23 украинских спутниковых телеканалов

28.01.2020 09:00

Сегодня, 28 января, ряд популярных украинских телеканалов исчезнет из бесплатного доступа для владельцев "спутниковых тарелок". 23 наиболее рейтинговых канала Украины прекращают вещание в свободном ... подробнее →

Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая

28.01.2020 08:00

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая. У него кашель и насморк, поэтому родные вызвали скорую, информирует Цензор.НЕТ . Первые анализы свидетельствуют об отсутствии ... подробнее →

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