На Тайване обнаружили "реинкарнацию" знаменитой Сердитой Кошки

29.01.2020 17:00

В сети нашли "реинкарнацию" известной кошки, ставшей мемом - Grumpy Cat (Сердитая Кошка), сообщает Корреспондент.net . Кошка имеет кличку Мяу-Мяу и живет со своей хозяйкой в Тайване.  Женщина ... подробнее →

Украинскому частному бизнесу разрешили заниматься космической деятельностью

29.01.2020 16:00

В Украине начал действовать закон 143-IX, который позволит частным предпринимателям заниматься космической деятельностью, сообщает телеканал 112 Украина . Закон исключает из законодательства нормы о ... подробнее →

Украина прекращает прямое авиасообщение с Китаем

29.01.2020 15:00

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем с 3 февраля. Об этом заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, сообщает "Радио ... подробнее →

WADA выявило 145 измененных допинг-проб в московской антидопинговой лаборатории

29.01.2020 14:00

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило манипуляции со 145 из 298 записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся под подозрением. Об этом глава ... подробнее →

"Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)

29.01.2020 13:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших "министров угольной промышленности"  "ДНР". Об этом сообщила ... подробнее →

В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО)

29.01.2020 12:00

На выставке в японском городе Киото компания Kubota презентовала свою новую разработку - X tractor. Электротрактор снабдили искусственным интеллектом, а заряжается он от литий-ионных батарей и ... подробнее →

В Роттердаме прошла жеребьевка участников Евровидения-2020

29.01.2020 11:00

В Роттердаме 28 января прошла жеребьевка полуфиналистов песенного конкурса "Евровидение-2020", сообщает Цензор.НЕТ . В первом полуфинале (12 мая) примут участие исполнители из Северной Македонии, ... подробнее →

Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января

29.01.2020 10:00

По состоянию на утро 29 января, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими. Майорск в сторону Бахмута 15 авто, в Горловку 40. Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 65. ... подробнее →

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