В Украине увеличат размер пособия по безработице31.01.2020 17:00
С 1 марта 2020 года правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице. Об ... подробнее →
Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники31.01.2020 16:00
Оккупационная власть "ЛНР" внезапно изменила правила ввоза на подконтрольную им Луганщину бытовой и цифровой техники, передает Depo.Донбасс . Отмечается, что по новым правилам объем внесенных данных ... подробнее →
Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв31.01.2020 15:00
Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма, предположительно с района УБОПа. Вот что сообщают пользователи социальных сетей: «7:55. Донецк. Бабах ... подробнее →
Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов31.01.2020 14:00
Компания Huawei смогла обойти Apple в рейтинге продаж смартфонов по итогам 2019 года. Таким образом, китайская компания стала вторым крупнейшим продавцом смартфонов. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →
Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника31.01.2020 13:00
Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя, который состоялся 25 января, сообщает iSport.ua . В ... подробнее →
Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов31.01.2020 12:00
Американец из штата Флорида выиграл в лотерею 396,9 миллиона долларов. В его счастливом билете совпали все 6 чисел, сообщает телеканала 112 Украина . Отмечается, что после погашения налога он ... подробнее →
На выходных в Украине по-весеннему потеплеет31.01.2020 11:00
В эти выходные, 1-2 февраля, во всех областях Украины ожидаются дожди и потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает телеканал 112 Украина . В субботу, 1 февраля, дожди и мокрый снег ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января31.01.2020 10:00
Сегодня, 31 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 января линию ... подробнее →
Вышел первый трейлер к украинскому фильму об оккупации Крыма (ВИДЕО)31.01.2020 09:00
Представлен первый официальный трейлер к фильму "Черкассы" о сопротивлении тральщика Военно-морских сил Украины во время оккупации Крыма, сообщает "Крым.Реалии" . "Черкассы" – полнометражный ... подробнее →
ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса31.01.2020 08:00
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии ... подробнее →
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