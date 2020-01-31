Компания Huawei смогла обойти Apple в рейтинге продаж смартфонов по итогам 2019 года. Таким образом, китайская компания стала вторым крупнейшим продавцом смартфонов. Об этом свидетельствуют данные ... подробнее →

Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся столб дыма, предположительно с района УБОПа. Вот что сообщают пользователи социальных сетей: «7:55. Донецк. Бабах ... подробнее →

Оккупационная власть "ЛНР" внезапно изменила правила ввоза на подконтрольную им Луганщину бытовой и цифровой техники, передает Depo.Донбасс . Отмечается, что по новым правилам объем внесенных данных ... подробнее →

С 1 марта 2020 года правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении минимального размера пособия по безработице. Об ... подробнее →

Украинского боксера дисквалифицировали и оштрафовали за укус соперника 31.01.2020 13:00 Спортивная комиссия штата Нью-Йорк наказала украинского боксера Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) за укус Дэнни Гарсии (35-2, 21 KO) во время боя, который состоялся 25 января, сообщает iSport.ua . В ... подробнее →

Житель США выиграл в лотерею почти 400 млн долларов 31.01.2020 12:00 Американец из штата Флорида выиграл в лотерею 396,9 миллиона долларов. В его счастливом билете совпали все 6 чисел, сообщает телеканала 112 Украина . Отмечается, что после погашения налога он ... подробнее →

На выходных в Украине по-весеннему потеплеет 31.01.2020 11:00 В эти выходные, 1-2 февраля, во всех областях Украины ожидаются дожди и потепление. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает телеканал 112 Украина . В субботу, 1 февраля, дожди и мокрый снег ... подробнее →