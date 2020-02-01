Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов 01.02.2020 16:00 Депутаты Европейского парламента проголосовали за инициативу о введении на территории Европейского Союза единого стандарта зарядки мобильных устройств, сообщает InfoResist . За решение проголосовали ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля 01.02.2020 11:00 Сегодня, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию ... подробнее →