Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов01.02.2020 16:00
Депутаты Европейского парламента проголосовали за инициативу о введении на территории Европейского Союза единого стандарта зарядки мобильных устройств, сообщает InfoResist . За решение проголосовали ... подробнее →
В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль01.02.2020 14:00
В Днепре организаторы кинофестиваля "Международная киноассамблея" объявили об отмене фестиваля, сообщает Обозреватель . На фестиваль "Международная киноассамблея", который организовывала Украинская ... подробнее →
Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)01.02.2020 12:00
18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих побила свой мировой рекорд U20 в помещении на турнире в Карлсруэ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля01.02.2020 11:00
Сегодня, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию ... подробнее →
В китайском Ухане из-за карантина "застрял" 51 украинец01.02.2020 10:00
В китайском городе Ухань, где была зафиксирована вспышка коронавируса, находится 51 украинец. Об этом 31 января заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передает Корреспондент.net . Как ... подробнее →
Великобритания вышла из Евросоюза01.02.2020 09:00
Великобритания покинула состав Евросоюза, членом которого была на протяжении 47 лет, сообщает Корреспондент.net . Ровно в 23.00 31 января (1.00 по киевскому времени 1 февраля), спустя три с половиной ... подробнее →
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля10:00
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля09:00
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования11:17
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля10:00
- Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди17:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля16:00
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля10:00
- В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля10:00
- Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов09:00
- Сенат США оправдал Дональда Трампа08:00
- Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса17:00
- Карпаты засыпало метровым слоем снега16:00
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"15:00
- Google составил рейтинг номинантов на Оскар-2020 по запросам украинцев14:00
- Очередное обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"13:00
- Шойгу наградил орденом бывшего члена ГКЧП12:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе
- В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования
- В Таиланде придумали лекарство от коронавируса
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП
- Рада одобрила сокращение количества нардепов