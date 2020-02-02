Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила песню, с которой будет участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция называется "#VEGAN" ("Веган"), сообщает ... подробнее →

Компания Xiaomi Yuemi выпустила монопод для смартфонов со встроенным стабилизатором за $40, сообщает Телеграф . Устройство оснащено 32-разрядным процессором ARM, 6-осевым гироскопом, различными ... подробнее →

1 февраля в Австрии на горнолыжном курорте Ризнеральм слепили самого высокого снеговика в мире. Его высота достигает 38,04 метра, а на голове красуется огромный черный цилиндр, сообщает Телеканал ... подробнее →

Двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили задержали в Москве. Он якобы с одним из своих товарищей забирал наркотики, сообщает Телеканал новостей «24» . По данным ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 02.02.2020 11:00 ОВЕН У Овнов марта в эти дни блестяще получится продемонстрировать свою незаменимость в трудовом коллективе, что позволит закрепить авторитет. А в личной жизни удастся наладить теплые отношения: ... подробнее →