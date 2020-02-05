Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса 05.02.2020 17:00 Федерация спорта Шанхая отменила проведение всех соревнований в городе до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении организации, передает ... подробнее →

Карпаты засыпало метровым слоем снега 05.02.2020 16:00 В горных и высокогорных районах Ивано-Франковской области снежный покров сегодня достиг уже 1,2 метров. Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир ... подробнее →