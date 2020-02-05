Этап Формулы-1 в Китае отменен из-за коронавируса05.02.2020 17:00
Федерация спорта Шанхая отменила проведение всех соревнований в городе до тех пор, пока не будет ликвидирована эпидемия коронавируса. Об этом говорится в официальном заявлении организации, передает ... подробнее →
Карпаты засыпало метровым слоем снега05.02.2020 16:00
В горных и высокогорных районах Ивано-Франковской области снежный покров сегодня достиг уже 1,2 метров. Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир ... подробнее →
В "ДНР" задержали очередного "украинского шпиона"05.02.2020 15:00
В "ДНР" задержали жителя Донецкой области, которому инкриминируют "шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщает так называемое "МГБ ДНР", передает ОстроВ . Якобы, задержанный Дмитрий Парфенюк в ... подробнее →
Google составил рейтинг номинантов на Оскар-2020 по запросам украинцев05.02.2020 14:00
Накануне церемонии премии "Оскар-2020", которая состоится 9 февраля, компания Google Ukraine проанализировала запросы, чтобы узнать фаворитов украинцев среди номинантов этого года, сообщает телеканал ... подробнее →
Очередное обновление Windows 10 вызвало "синий экран смерти"05.02.2020 13:00
Очередное обновление Windows 10 вызвало проблемы у владельцев ПК по всему миру, сообщает ГолосUa . По словам пользователей, после установки обновления KB4532695 система стала дольше загружаться, на ... подробнее →
Шойгу наградил орденом бывшего члена ГКЧП05.02.2020 12:00
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза и бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль ... подробнее →
Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства05.02.2020 11:00
Рейтинг доверия к президенту США Дональду Трампу сейчас самый высокий за все время его президентства. Об этом сообщает "Голос Америки" , ссылаясь на результаты опроса компании Gallup. По данным ... подробнее →
Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP05.02.2020 10:00
Британское предприятие AZMOL BP, территориально расположено в городе Бердянск, в производстве масел, СОЖ и смазок использует только европейское сырье и британские технологии. Поэтому ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 февраля05.02.2020 09:00
Сегодня, 5 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 февраля линию ... подробнее →
Гончарук пообещал Зеленскому ограничить зарплаты министров05.02.2020 08:00
Во время совещания президента Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции Слуга народа премьер Алексей Гончарук пообещал урезать зарплаты министрам, сообщает РБК-Украина . Зарплаты ... подробнее →
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