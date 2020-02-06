В "ДНР" по-тихому сменили главу "правительства"

06.02.2020 11:00

Исполняющим обязанности председателя оккупационного "правительства" в части Донецкой области, подконтрольной террористам, стал гражданин РФ, в 2015 году бывший вице-губернатором Иркутской области, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля

06.02.2020 10:00

Сегодня, 6 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию ... подробнее →

Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов

06.02.2020 09:00

Ухудшение погодных условий по состоянию на утро четверга, 6 февраля, вызвало прекращение энергоснабжения 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает ... подробнее →

Сенат США оправдал Дональда Трампа

06.02.2020 08:00

5 февраля, состоялось финальное голосование в Сенате США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . По первой статье обвинения в деле импичмента ... подробнее →

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