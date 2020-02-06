Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 февраля 06.02.2020 10:00 Сегодня, 6 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 февраля линию ... подробнее →

Непогода в Украине обесточила 600 населенных пунктов 06.02.2020 09:00 Ухудшение погодных условий по состоянию на утро четверга, 6 февраля, вызвало прекращение энергоснабжения 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает ... подробнее →