Интертелеком получил разрешение на 4G 08.02.2020 17:00 Мобильный оператор Интертелеком (ООО Интернациональные телекоммуникации) получил разрешение на внедрение 4G от Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, ... подробнее →

ПФУ опубликовал статистику пенсионных выплат за 2019 год 08.02.2020 16:00 Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 января 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в ... подробнее →

Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское" 08.02.2020 15:00 Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод посетил район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. В ходе визита заместитель командующего ... подробнее →