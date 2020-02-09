Киевстар меняет старые смартфоны на новые

09.02.2020 17:00

Киевстар запустил для своих абонентов полезную услугу, которая позволит им обменять свой старый смартфон на новую модель, либо получить деньги за свой девайс, сообщает Today.ua . Тем, у кого нет ... подробнее →

Вступили в действие новые правила пересечения админграницы с Крымом для детей

09.02.2020 15:00

С 9 февраля 2020 года вступают в силу измененные правила въезда и выезда во временно оккупированный Крым для граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об этом рассказал помощник начальника Херсонского ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля

09.02.2020 13:00

ОВЕН Овны марта на этой неделе блестяще выполнят то, с чем никак не могут справиться другие. Хороши также эти дни для теплого дружеского общения и совместного решения сложных вопросов с близкими и ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля

09.02.2020 11:00

Сегодня, 9 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 февраля линию ... подробнее →

В Таиланде спецназ ликвидировал стрелка, убившего более 25 человек

09.02.2020 10:00

Начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда заявил о ликвидации стрелка, убившего в более 20 человек в городе Накхонратчасима, сообщает Корреспондент.net . По ... подробнее →

20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)

09.02.2020 09:00

20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает Телеканал новостей «24» . Молодой швед преодолел планку на высоте 6,17 метра в польском ... подробнее →

Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)

09.02.2020 08:00

Победителями первого финала национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020 стали KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil. Они выступят со своими композициями в финале нацотбора, сообщает ИА ... подробнее →

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