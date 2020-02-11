В зоне ООС построили модульный городок для военных11.02.2020 17:00
Возле линии соприкосновения на Донбассе появился модульный городок для воинов ООС, сообщает Depo.Донбасс . "Полевая база модульного типа" - так официально называется этот городок - занимает площадь ... подробнее →
Из-за коронавируса в НХЛ возник дефицит клюшек11.02.2020 16:00
Игроки и клубы Национальной хоккейной лиги столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек, сообщает Телеграф . 75% игроков Лиги пользуются спортинвентарем, который производится в Китае. Проблема ... подробнее →
Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями11.02.2020 15:00
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки Анны Курниковой пополнение. Пара в третий раз стала родителями, сообщает Корреспондент.net . Об этом в эфире чилийской ... подробнее →
В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия11.02.2020 14:00
В Украине в тестовом режиме заработала горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Номер телефона – 1547, сообщает Телеканал новостей «24» . Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в ... подробнее →
Зеленский заменил Богдана Ермаком11.02.2020 13:00
Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак. ... подробнее →
Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса11.02.2020 12:00
Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции. Об этом сообщается на официальной страничке команды MIUI в китайской социальной сети Weibo, передает iXBT.com . По ... подробнее →
В Кабмине анонсировали введение пакета бесплатных медицинских услуг для населения11.02.2020 11:00
С 1 апреля в медучреждениях Украины собираются предоставлять гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, для того, чтобы Программа медицинских ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля11.02.2020 10:00
Сегодня, 11 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 февраля линию ... подробнее →
Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО11.02.2020 09:00
Прокуратура Луганской области начала уголовное производство относительно совершения представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины, ... подробнее →
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек11.02.2020 08:00
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек. Об этом 11 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ... подробнее →
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- В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия14:00
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- Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса12:00
- В Кабмине анонсировали введение пакета бесплатных медицинских услуг для населения11:00
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