В Украине в тестовом режиме заработала горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Номер телефона – 1547, сообщает Телеканал новостей «24» . Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в ... подробнее →

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки Анны Курниковой пополнение. Пара в третий раз стала родителями, сообщает Корреспондент.net . Об этом в эфире чилийской ... подробнее →

Игроки и клубы Национальной хоккейной лиги столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек, сообщает Телеграф . 75% игроков Лиги пользуются спортинвентарем, который производится в Китае. Проблема ... подробнее →

Возле линии соприкосновения на Донбассе появился модульный городок для воинов ООС, сообщает Depo.Донбасс . "Полевая база модульного типа" - так официально называется этот городок - занимает площадь ... подробнее →

Зеленский заменил Богдана Ермаком 11.02.2020 13:00 Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак. ... подробнее →

Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса 11.02.2020 12:00 Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции. Об этом сообщается на официальной страничке команды MIUI в китайской социальной сети Weibo, передает iXBT.com . По ... подробнее →