Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО

12.02.2020 17:00

Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных ... подробнее →

В России "канонизировали" Путина

12.02.2020 16:00

В российских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров начали продавать иконы с изображением Путина, передает НВ . Пресс-секретарь главы ... подробнее →

Апрельскую гонку гран-при Китая отменили официально

12.02.2020 15:00

Формула-1 решила отложить Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, из-за вспышки коронавируса, передает НВ . Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1. Новая дата проведения ... подробнее →

На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов

12.02.2020 14:00

Движение транспортных средств через пункт пропуска «Марьинка» на линии разграничения усложнено из-за нерасчищенной от снега дороги со стороны неподконтрольной территории, - сообщает ... подробнее →

В Украине вырос индекс счастья

12.02.2020 13:00

На конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали, что свою жизнь несчастливой. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине ... подробнее →

ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности

12.02.2020 12:00

По всей Украине объявлен первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает ГСЧС. "По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 ... подробнее →

В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"

12.02.2020 11:00

В Архангельской области России задержали террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин", сообщает Обозреватель . Его арестовали якобы по запросу Украины, сообщает ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля

12.02.2020 10:00

Сегодня, 12 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 февраля линию ... подробнее →

Samsung представила новые флагманы Galaxy S20

12.02.2020 09:00

Во вторник, 11 февраля, на презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила флагманские телефоны серии Galaxy S20, сообщает СТРАНА.ua . В Сан-Франциско показали три модели: базовый ... подробнее →

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

12.02.2020 08:00

Новый коронавирус, от которого умерли уже больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019, передает Цензор.НЕТ . Об этом в твиттере сообщил гендиректор ... подробнее →

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