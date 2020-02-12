Движение транспортных средств через пункт пропуска «Марьинка» на линии разграничения усложнено из-за нерасчищенной от снега дороги со стороны неподконтрольной территории, - сообщает ... подробнее →

Формула-1 решила отложить Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, из-за вспышки коронавируса, передает НВ . Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1. Новая дата проведения ... подробнее →

В российских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров начали продавать иконы с изображением Путина, передает НВ . Пресс-секретарь главы ... подробнее →

Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных ... подробнее →

В Украине вырос индекс счастья 12.02.2020 13:00 На конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали, что свою жизнь несчастливой. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине ... подробнее →

ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности 12.02.2020 12:00 По всей Украине объявлен первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает ГСЧС. "По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 ... подробнее →