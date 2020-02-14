В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине 14.02.2020 17:00 В пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращения войны в Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по ... подробнее →

С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров 14.02.2020 14:00 Некоторым пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за вспышки коронавируса, разрешили сойти на берег, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →