Сегодня, 15 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 февраля линию ... подробнее →

15.02.2020 08:00

Подписанные на Мюнхенской конференции по безопасности рекомендации по урегулированию конфликта на Донбассе не отражают позицию ни организаторов этого мероприятия, ни украинской стороны. Об этом ... подробнее →