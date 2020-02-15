ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками15.02.2020 18:00
Сотрудники пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту, как утверждается, без ... подробнее →
Сегодня пройдет второй полуфинал нацотбора на Евровидение-202015.02.2020 16:00
Сегодня, 15 февраля пройдет второй полуфинал национального отбора конкурса Евровидение-2020, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Порядок выступлений: MOONZOO feat. F.M.F. Sure FO SHO Элина ... подробнее →
Опубликованы снимки вируса COVID-19 под микроскопом15.02.2020 14:00
Лаборатории Скалистых гор (RML) Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) опубликовали снимки вируса COVID-19, сделанные с помощью просвечивающего электронного микроскопа, ... подробнее →
"Манчестер Сити" исключили из Лиги чемпионов на два сезона15.02.2020 12:00
Официальный сайт УЕФА сообщает, что Судебная палата органа финансового контроля уведомила "Манчестер Сити" в том, что клуб понесет наказание за нарушение финансового фэйр-плей, передает football.ua . ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля15.02.2020 10:00
Сегодня, 15 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 февраля линию ... подробнее →
Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу15.02.2020 08:00
Подписанные на Мюнхенской конференции по безопасности рекомендации по урегулированию конфликта на Донбассе не отражают позицию ни организаторов этого мероприятия, ни украинской стороны. Об этом ... подробнее →
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