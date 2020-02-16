Xiaomi представила детектор скрытых камер16.02.2020 17:00
Компании Smoovie и Xiaomi представили устройство Smoovie Multifunctional Infrared Detector, которое способно обнаруживать скрытые камеры, сообщает Телеканала новостей "24" . Чтобы найти камеры, ... подробнее →
"Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)16.02.2020 15:30
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнире в шотландском Глазго, сообщает iSport.ua . 20-летний легкоатлет преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля16.02.2020 14:00
ОВЕН Родившиеся в марте во второй половине недели от души порадуются жизни, находя позитив как в удачных стечениях обстоятельств, так и в незатейливых мелочах. Ну а из высказываний окружающих для вас ... подробнее →
"Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал16.02.2020 12:00
Партия "Слуга народа" будет издавать свою газету и запустит интернет-телеканал. Об этом заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила на съезде партии в субботу, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля16.02.2020 10:00
Сегодня, 16 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 февраля через ... подробнее →
Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО16.02.2020 09:00
Украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ . Об этом президент Владимир ... подробнее →
Стали известны победители второго полуфинала Нацотбора на Евровидение (ВИДЕО)16.02.2020 08:00
Второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоялся в Киеве в субботу, 15 февраля, сообщает Корреспондент.net . Свои конкурсные песни презентовали ... подробнее →
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