Xiaomi представила детектор скрытых камер

16.02.2020 17:00

Компании Smoovie и Xiaomi представили устройство Smoovie Multifunctional Infrared Detector, которое способно обнаруживать скрытые камеры, сообщает Телеканала новостей "24" . Чтобы найти камеры, ... подробнее →

"Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)

16.02.2020 15:30

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на турнире в шотландском Глазго, сообщает iSport.ua . 20-летний легкоатлет преодолел планку на высоте 6 метров 18 сантиметров, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

16.02.2020 14:00

ОВЕН Родившиеся в марте во второй половине недели от души порадуются жизни, находя позитив как в удачных стечениях обстоятельств, так и в незатейливых мелочах. Ну а из высказываний окружающих для вас ... подробнее →

"Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал

16.02.2020 12:00

Партия "Слуга народа" будет издавать свою газету и запустит интернет-телеканал. Об этом заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила на съезде партии в субботу, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля

16.02.2020 10:00

Сегодня, 16 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 февраля через ... подробнее →

Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

16.02.2020 09:00

Украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ . Об этом президент Владимир ... подробнее →

Стали известны победители второго полуфинала Нацотбора на Евровидение (ВИДЕО)

16.02.2020 08:00

Второй полуфинал Национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоялся в Киеве в субботу, 15 февраля, сообщает Корреспондент.net . Свои конкурсные песни презентовали ... подробнее →

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