Новый Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса 17.02.2020 17:00 В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", сообщает телеканал 112 Украина . Из-за этого картина может потерять немалую долю прибыли от китайских ... подробнее →

УЕФА учредил новую награду для участников Лиги чемпионов 17.02.2020 16:00 Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил новую награду - она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов, начиная с предстоящих встреч 1/8 финала. Об этом сообщает ... подробнее →

Сколько будут отдыхать украинцы в марте 17.02.2020 15:00 Первый весенний месяц порадует украинцев количеством выходных дней. Так, март "подарит" работающим жителям страны 10 выходных дней, сообщает Корреспондент.net . Помимо суббот и воскресений, нам ... подробнее →