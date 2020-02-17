Новый Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса

17.02.2020 17:00

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", сообщает телеканал 112 Украина . Из-за этого картина может потерять немалую долю прибыли от китайских ... подробнее →

УЕФА учредил новую награду для участников Лиги чемпионов

17.02.2020 16:00

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил новую награду - она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов, начиная с предстоящих встреч 1/8 финала. Об этом сообщает ... подробнее →

Сколько будут отдыхать украинцы в марте

17.02.2020 15:00

Первый весенний месяц порадует украинцев количеством выходных дней. Так, март "подарит" работающим жителям страны 10 выходных дней, сообщает Корреспондент.net . Помимо суббот и воскресений, нам ... подробнее →

Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)

17.02.2020 14:00

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что 19 февраля стартует Национальная платформа примирения и единства. Об этом он сообщил на странице в ... подробнее →

Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля

17.02.2020 13:00

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 17.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 18.02 г. Авдеевка ул. Коммунальная 1, 19.02 г. Бахмут, ул. ... подробнее →

Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт

17.02.2020 12:00

18 февраля работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. "К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда ... подробнее →

В США запустили американо-украинскую ракету с грузом для МКС (ВИДЕО)

17.02.2020 11:00

Успешный запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" американско-украинского производства состоялось в Центре космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США), передает РБК-Украина . ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля

17.02.2020 10:00

Сегодня, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля линию ... подробнее →

Титул "Мисс Германия" завоевала 35-летняя бизнесвумен

17.02.2020 09:00

В Германии определились с именем красавицы, которая будет представлять страну на конкурсе "Мисс Мира", сообщает Телеканал новостей «24» . По результатам голосования экспертов, титул ... подробнее →

В Китае выпустили первое лекарство от COVID-2019

17.02.2020 08:00

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в Китае, сообщило правительство города Тайчжоу, сообщает Корреспондент.net . Как ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх