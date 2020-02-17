Новый Джеймс Бонд стал жертвой коронавируса17.02.2020 17:00
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", сообщает телеканал 112 Украина . Из-за этого картина может потерять немалую долю прибыли от китайских ... подробнее →
УЕФА учредил новую награду для участников Лиги чемпионов17.02.2020 16:00
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учредил новую награду - она будет вручаться лучшему игроку матча плей-офф Лиги чемпионов, начиная с предстоящих встреч 1/8 финала. Об этом сообщает ... подробнее →
Сколько будут отдыхать украинцы в марте17.02.2020 15:00
Первый весенний месяц порадует украинцев количеством выходных дней. Так, март "подарит" работающим жителям страны 10 выходных дней, сообщает Корреспондент.net . Помимо суббот и воскресений, нам ... подробнее →
Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)17.02.2020 14:00
Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что 19 февраля стартует Национальная платформа примирения и единства. Об этом он сообщил на странице в ... подробнее →
Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля17.02.2020 13:00
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 17.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 18.02 г. Авдеевка ул. Коммунальная 1, 19.02 г. Бахмут, ул. ... подробнее →
Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт17.02.2020 12:00
18 февраля работа КПВВ "Марьинка" будет приостановлена. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. "К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда ... подробнее →
В США запустили американо-украинскую ракету с грузом для МКС (ВИДЕО)17.02.2020 11:00
Успешный запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" американско-украинского производства состоялось в Центре космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США), передает РБК-Украина . ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля17.02.2020 10:00
Сегодня, 17 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 февраля линию ... подробнее →
Титул "Мисс Германия" завоевала 35-летняя бизнесвумен17.02.2020 09:00
В Германии определились с именем красавицы, которая будет представлять страну на конкурсе "Мисс Мира", сообщает Телеканал новостей «24» . По результатам голосования экспертов, титул ... подробнее →
В Китае выпустили первое лекарство от COVID-201917.02.2020 08:00
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в Китае, сообщило правительство города Тайчжоу, сообщает Корреспондент.net . Как ... подробнее →
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