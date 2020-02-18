Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев

18.02.2020 17:00

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, передает LB.ua . Об этом свидетельствует сайт Верховной рады. Отмечается, что 18 ... подробнее →

Букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Бенфика"

18.02.2020 16:00

В четверг, 20 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы встретятся донецкий "Шахтер" и португальская "Бенфика", сообщает «ZN.UA» . В ... подробнее →

Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым

18.02.2020 15:00

На брифинге после заседания СНБО начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о подробностях сегодняшнего боя под Золотым, передает Цензор.НЕТ . "Сегодня после 5 часов ... подробнее →

Фильм по пьесе Олега Сенцова сегодня презентуют на Берлинском кинофестивале (ВИДЕО)

18.02.2020 14:00

Сегодня, 18 февраля, на юбилейном Берлинском кинофестивале (Berlinale) состоится мировая премьера картины "Номера" по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова, сообщает телеканал 112 Украина . В ... подробнее →

Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области

18.02.2020 13:00

В результате обстрелов утром во вторник, 18 февраля, один военный погиб, четверо получили ранения. Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился, сообщает ... подробнее →

Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах

18.02.2020 12:00

Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об ... подробнее →

Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца"

18.02.2020 11:00

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта "Миротворец" за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе, сообщает ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля

18.02.2020 10:00

Сегодня, 18 февраля, КПВВ «Марьинка» в связи с обновлением системы электросетей пропускные операции не осуществляет. Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. Об ... подробнее →

SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для интернет-системы Starlink

18.02.2020 09:00

Американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink, сообщает DW . В понедельник, 17 февраля, компания Илона ... подробнее →

Windrose запускает бюджетные авиарейсы между шестью городами Украины

18.02.2020 08:00

Украинская авиакомпания Windrose с апреля организует регулярные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →

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