Студент из Украины снимет фильм по роману Стивена Кинга 19.02.2020 18:00 Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с писателем Стивеном Кингом и получил права на экранизацию романа "Велотренажер" (2008) всего за $1, сообщает Апостроф . Ранее Кинг запустил ... подробнее →

В Китае началась эвакуация украинцев из Уханя 19.02.2020 17:00 Днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp также должен доставить в Украину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в КНР, ... подробнее →