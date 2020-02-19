Студент из Украины снимет фильм по роману Стивена Кинга

19.02.2020 18:00

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с писателем Стивеном Кингом и получил права на экранизацию романа "Велотренажер" (2008) всего за $1, сообщает Апостроф . Ранее Кинг запустил ... подробнее →

В Китае началась эвакуация украинцев из Уханя

19.02.2020 17:00

Днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp также должен доставить в Украину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в КНР, ... подробнее →

Кабмин выделил ветеранам Второй мировой войны более 1,3 млрд гривен

19.02.2020 16:00

Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства к 75-летию Победы. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Алексей ... подробнее →

"Укртелеком" поднимает плату за телефон

19.02.2020 15:00

"Укртелеком" с 1 марта повысит тарифы на услуги фиксированной телефонной связи. Минимальный тариф увеличивается до 74 гривен в месяц, сообщает Телеканал новостей «24» . Это должно было ... подробнее →

В Китае разработали роботов для борьбы с коронавирусом

19.02.2020 14:00

Университет имени Ци Джиатонга на западе Китая разработал робота, который может обнаруживать аномально высокую температуру тела у нескольких лиц одновременно в городах с большим скоплением людей. Об ... подробнее →

ПФУ назвал размер средней зарплаты за 2019 год

19.02.2020 13:00

В Украине в 2019 году показатель средней зарплаты составил 9 205,19 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook, передает Корреспондент.net . Также Пенсионный фонд утвердил ... подробнее →

Сервис OLL.TV не справился с наплывом футбольных болельщиков

19.02.2020 12:00

Любители футбола Украины с нетерпением ждали возобновления Лиги чемпионов – вчера в 1/8 финала играли "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ". Вот только популярный ... подробнее →

ЦОЗ рекомендовал отправлять домой сотрудников с признаками простуды

19.02.2020 11:00

Центр общественного здоровья Украины обнародовал рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на коронавирус COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, передает ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 19 февраля

19.02.2020 10:00

Сегодня, 19 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 февраля линию ... подробнее →

Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Ухань

19.02.2020 09:00

Из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом, передает РБК-Украина . Планировалось, что самолет ... подробнее →

Путин официально уволил Суркова

19.02.2020 08:00

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ . "Освободить Суркова ... подробнее →

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