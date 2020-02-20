Комаровский резко прокомментировал события в Новых Санжарах (ВИДЕО)20.02.2020 17:00
Бывший советник по медицине Владимира Зеленского и известный детский педиатр Евгений Комаровский возмущен "теплым приемом" эвакуированных украинцев из китайского Уханя. Своей реакцией на сегодняшние ... подробнее →
Укрзализниця запустила "онлайн-книгу жалоб"20.02.2020 16:00
Укрзализниця запустила канал коммуникации с пассажирами через Facebook-месседжер. Кроме того обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр Укрзализныци 0800-50-3111, ... подробнее →
В Раде рассказали о судьбе украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess20.02.2020 15:00
Народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Михаил Радуцкий рассказал о судьбе заразившихся китайским коронавирусом украинцах на лайнере Diamond Princess. По его словам, двое граждан ... подробнее →
Кто является фаворитом нацотбора на Евровидение 2020 по количеству просмотров в YouTube20.02.2020 14:00
В субботу, 22 февраля, в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение 2020. Он определит исполнителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме в мае ... подробнее →
Донецкий вуз-переселенец переименовали и объединили с криворожскими20.02.2020 13:00
Правительство повысило статус и переименовало Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Об этом решении сообщил нардеп Алесей Гончаренко в своем ... подробнее →
Самолет с эвакуированными из Уханя прилетел в Харьков20.02.2020 12:05
Самолет рейса SPQ1117 с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса flightradar24. ... подробнее →
Россия ограничила пропуск на свою территорию граждан Китая20.02.2020 12:00
По информации, полученной Госпогранслужбой Украины по линии погранично-представительского аппарата, Российская Федерация приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая. Об этом информирует ... подробнее →
Зеленский сделал заявление о ситуации с эвакуацией украинцев из Уханя20.02.2020 11:00
Владимир Зеленский опубликовал на своей Facebook-странице заявление о прибытии рейса из Уханя. Приводим его ниже полностью: "Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 февраля20.02.2020 10:00
Сегодня, 20 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 февраля линию ... подробнее →
Самолет с украинцами из Уханя сел в Борисполе20.02.2020 09:45
После 35 кругов над Украиной самолет из Уханя сел в Борисполе, сообщает СТРАНА.ua . МВД в Твиттере сообщает, что после дозаправки самолет направится в Харьков. Оттуда украинцев отвезут в Новые ... подробнее →
Где смотреть матч Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика"20.02.2020 09:00
"Шахтер" 20 февраля проведет матч против "Бенфики" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Поединок в Украине можно посмотреть онлайн и по телевидению, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →
Трех украинцев китайские врачи не выпустили из Уханя20.02.2020 08:00
На борт самолета, который вылетел из китайской Уханя в Украину находятся люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции. 4 человек врачи не допустили к полету, 3 из них украинцы. Об этом ... подробнее →
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