Киевстар дарит 3 месяца безлимита покупателям новых смартфонов 24.02.2020 18:00 Компания Киевстар запускает акцию, которая понравится тем, кто присматривается к новым смартфонам и не знает, какой и где купить, сообщает GSMimfo . Благодаря ей можно приобрести любой смартфон, на ... подробнее →

«Украинский центризм». Что это значит? 24.02.2020 17:00 На съезде 15 февраля правящая партия «Слуга народа» объявила себя «украинскими центристами». Это событие сразу заинтересовало журналистов и политологов, ведь знать идеологию ... подробнее →