Citroen представила двухместный электромобиль за 6000 евро 28.02.2020 18:00 Компания Citroen представила в Париже уникальный электрокар Citroen Ami, сообщает НВ . Новинка примерно на 30 см короче, чем Smart ForTwo и относится к сегменту легких квадроциклов, а это означает, ... подробнее →

Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы 28.02.2020 17:00 В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net . На этой стадии, как и в 1/16, Украину представит только один участник - донецкий ... подробнее →

В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров 28.02.2020 16:00 "Пенсионный фонд" "ЛНР" с 1 августа прекратит выплаты тем, кто не прошел актуализацию данных, передает Depo.Донбасс . Отмечается, что актуализация данных получателей пенсий происходит в "ЛНР" с 1 ... подробнее →