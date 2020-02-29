Тома Круза поместили на карантин в Италии 29.02.2020 17:00 Все участники творческой команды нового фильма «Миссия невыполнима-7», а также голливудский актер Том Круз, который исполняет главную роль, были отправлены на карантин из-за коронавируса. ... подробнее →

Украина завоевала золото чемпионата Европы по биатлону 29.02.2020 13:00 Сборная Украины завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах, Беларусь, сообщает РБК-Украина . "Сине-желтую" команду представляли Валентина ... подробнее →