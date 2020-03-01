"Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ01.03.2020 17:00
Луганская "Заря" в рамках 20-го тура УПЛ в Запорожье обыграла донецкий "Олимпик", сообщает Телеграф . Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды не смогли поразить ворота соперников. Во втором ... подробнее →
Xiaomi выпустила бесконтактный термометр Berrcom (ВИДЕО)01.03.2020 15:00
Корпорация Xiaomi выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Xiaomi Berrcom, который измеряет температуру тела практически мгновенно, сообщает АН . Новая разработка компании оборудована ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта01.03.2020 13:00
ОВЕН Те из вас, кто родился в марте, не откажутся в эти дни взвалить на свои плечи тяжелый груз ответственности. И надо отметить, вы неплохо справитесь. А еще вам удастся расставить многие точки над ... подробнее →
Черновицкая ОГА запустила горячую линию по вопросам коронавируса01.03.2020 12:00
В Черновицкой области начала работать круглосуточная горячая линия относительно коронавируса. Граждан будут информировать о получении соответствующей медпомощи в случае выявления симптомов, похожих на ... подробнее →
В Днепре установили блинный рекорд Украины (ВИДЕО)01.03.2020 11:00
В Днепре в последний день зимы провели массовое празднования праздника Колодия (Масленицы). В ходе этого действа четыре повара за час испекли 721 блин и установили рекорд Украины, сообщает Укринформ ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта01.03.2020 10:00
Сегодня, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Сегодня утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах ... подробнее →
КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК01.03.2020 09:00
В субботу, 29 февраля, позиции украинских бойцов на Донбассе были обстреляны из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщает ... подробнее →
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса01.03.2020 08:00
В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19, передает Deutsche Welle . ... подробнее →
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко17:00
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу14:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус08:00
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом16:00
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок09:00
- Россия открыла границу для жителей ОРДЛО14:00
- В ОРЛО разбился рейсовый автобус "Должанск-Донецк"12:00
- В Донецкой области c 23 марта вводится режим чрезвычайной ситуации12:00
- СМИ: У Льва Лещенко подтвердился коронавирус17:00
- "Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса16:00
- Повторный тест на COVID-19 супружеской пары из Днепра дал отрицательный реультат15:00
- В Китае назвали первого заразившегося COVID-1914:00
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая13:00
- Бойцов ООС начали выборочно проверять на коронавирус12:00
- Коронавирус в Украине: за сутки 43 новых случая заражения11:00
- Мэр Бергамо назвал причину начала эпидемии COVID-19 в Италии10:00
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-1909:00
- ВОЗ дала рекомендации по борьбе с COVID-1908:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- В "ДНР" - 70 подозрений на коронавирус
- Донецкая фильтровальная станция останавливает работу
- "ДНР" объявила в розыск Порошенко
- В АТБ вводят специальный "час пенсионера"
- В Мариуполе рассказали о состоянии больного коронавирусом
- В аптеки Мариуполя завезли тысячу защитных масок
- В Украине увеличилось число умерших от COVID-19
- Кабмин объявил режим ЧС по всей стране
- Донецкая область получила антикоронавирусную гумпомощь из Китая
- В Украине на сегодняшнее утро 84 случая коронавируса