В Познани заработала информационная линия на украинском языке

06.03.2020 17:00

Украинцы, жители Познани, могут на своем родном языке узнать информацию о социальных выплатах, общественном транспорте или процедуре получения номера PESEL, сообщает "Польское радио" . После звонка ... подробнее →

На Донбассе подорвалась украинская БМП

06.03.2020 16:00

Вблизи Крымского Луганской области в пятницу, 6 марта, БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, передаает Телеканал новостей «24» . В результате подрыва ... подробнее →

В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды

06.03.2020 15:00

На водопроводном узле Куйбышевского района Донецка начала работу в тестовом режиме российская установка по дезинфекции воды «Аквахлор», сообщают местные СМИ. По словам гендиректора ГП ... подробнее →

В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы

06.03.2020 14:00

В "ДНР" ветераны Второй мировой войны будут три раза в год получать продовольственные наборы. Такое распоряжение издал главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает Depo.Донбасс со ссылкой на ... подробнее →

В США создали самый мощный компьютер в мире

06.03.2020 13:00

В США создали мощнейший в мире суперкомпьютер El Capitan, сообщает Корреспондент.net . El Capitan создали компании Hewlett Packard и AMD по заказу Министерства энергетики США. Его вычислительные ... подробнее →

Студия "Квартал 95" выпустила украиноязычное шоу (ВИДЕО)

06.03.2020 12:00

Вчера, 5 марта, студия "Квартал 95" начала новый сезон своего юмористического шоу "ЧистоNews" на украинском языке, сообщает СТРАНА.ua . Ведущими обновленной программы стали актриса шоу "Женский ... подробнее →

В Украине отменили первые спортивные соревнования из-за коронавируса

06.03.2020 11:00

Второй этап чемпионата Украины по ралли "Крепость" в Каменце-Подольском был отменен из-за ситуации с распространением корановируса, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое решение было ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта

06.03.2020 10:00

Сегодня, 6 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 марта линию ... подробнее →

Россия и Турция заключили соглашение по Сирии

06.03.2020 09:00

5 марта может стать историческим днем в истории почти 10-летнего конфликта в Сирии, сообщает Телеканал новостей «24» . Так, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган ... подробнее →

Верховна Рада уволила Генпрокурора

06.03.2020 08:00

На своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за 3154 постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

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