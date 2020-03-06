В Познани заработала информационная линия на украинском языке 06.03.2020 17:00 Украинцы, жители Познани, могут на своем родном языке узнать информацию о социальных выплатах, общественном транспорте или процедуре получения номера PESEL, сообщает "Польское радио" . После звонка ... подробнее →

На Донбассе подорвалась украинская БМП 06.03.2020 16:00 Вблизи Крымского Луганской области в пятницу, 6 марта, БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, передаает Телеканал новостей «24» . В результате подрыва ... подробнее →