Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов08.03.2020 17:00
Владельцы телефонов на Android достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда батарея устройства начинает стремительно садиться. Ее не хватает даже на один полноценный рабочий день, пишет ... подробнее →
Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти08.03.2020 16:00
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в украинском городе-призраке Припяти, сообщает Апостроф . Судя по всему, музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения на ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта08.03.2020 15:00
ОВЕН Овны марта будут общительны и легки на подъем, и вряд ли кто-то в эти дни не станет учитывать ваши пожелания и интересы. Кроме того, у вас усилится чутье на обстановку, и вы без труда ... подробнее →
Ломаченко назвал дату своего следующего боя08.03.2020 14:00
Чемпион WBC, WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко в своем Instagram анонсировал свой следующий бой, назвав его дату и призвав поддержать его 30 мая, сообщает iSport.ua . "Будь частью ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта08.03.2020 13:00
Сегодня, 8 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30). ... подробнее →
США ввели карантин для долларов из Азии08.03.2020 11:00
В США доллары, которые возвращаются из Азии будут проходить карантин, перед возвращением в финансовую систему США. Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США в качестве меры ... подробнее →
Синоптики дали прогноз на мартовские праздники08.03.2020 09:00
По прогнозам синоптиков, 8 марта ожидаются достаточно теплые температуры воздуха, правда, без дождей все же не обойдется, сообщает Апостроф . Кратковременные дожди пройдут на западе, север страны ... подробнее →
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